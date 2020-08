Disk covid coronavírus conta agora com um número único para todo o Estado

0800 647 0911 é válido para todo o Estado - (Foto: Divulgação)

Central de teleatendimento dos bombeiros

O Governo do Estado de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, Centro Integrado de Operações de Segurança e do Corpo de Bombeiros Militar, anunciou um novo número para agendamento de exames e para tirar dúvidas sobre o coronavírus nos quatro municípios da macrorregião do Estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

A partir de hoje a população poderá utilizar o seguinte número: 0800 647 0911. Os antigos números continuam valendo, porém, a padronização e o fato de ser um telefone de ligação gratuita poderão facilitar o acesso. "Com o 0800 as pessoas podem tanto fazer o agendamento de testes como também tirar dúvida acerca da Covid em MS", anunciou o secretário, Geraldo Resende, na live desta segunda-feira (10).

Apenas no mês de julho, o Disk Coronavirus atendeu um total de 37.229 ligações telefônicas.

Para o Coronel Marcello Fraiha, responsável pela iniciativa dos drive thrus no Estado, a medida facilita o acesso do serviço à população, por se tratar de um número sem custos. “As ligações por este número são gratuitas, porém manteremos os atuais números de cada cidade ativos, justamente porque a população já se habituou os atuais existentes”.