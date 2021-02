Dicas para economizar nas compras de materiais escolares

Materiais escolares - (Foto: Divulgação/Fort)

As compras de materiais escolares podem sair mais caras em 2021. Segundo pesquisa divulgada pelo Procon de Campo Grande os preços de materiais escolares podem ter diferença de até 835% em alguns itens básicos como borrachas, canetas e tintas de pintura. O órgão de proteção ao consumidor alerta para que os pais ou responsáveis pelos estudantes façam uma pesquisa de valores antes de efetuar a compra de materiais. Além disso, o Procon também chama a atenção para a presença de itens na lista que não são de responsabilidade dos pais fornecerem às escolas. A coordenadora regional de marketing do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte conta que muitos pais acabam optando por fazer a compra de materiais escolares em lojas de atacado. “Os preços mais baixos são um dos atrativos, especialmente se as compras são para mais de um estudante da família, além da comodidade de já encontrar boa parte dos itens no mesmo lugar onde são feitas compras para a casa”, destaca Rafaellen.

Separamos dicas que podem ajudar a economizar na hora das compras:

1 – Confira o material que você já tem em casa

Aquela mesma dica que vale para idas normais ao supermercado também vale aqui: não saia de casa sem uma lista por escrito, para evitar a compra de itens desnecessários. Outra dica, principalmente após 2020, ano em que muitos dos materiais comprados para o ano letivo não foram usados em função das aulas à distância, é checar que materiais você já possui em casa e podem ser utilizados ou reaproveitados em 2021.

2 – Grupo de pais

Muitas famílias acabam tendo contato com os pais de outros estudantes. Aproveitem para trocar informações sobre preços e locais que podem ser melhores para fazer as compras. Sugira a compra coletiva de materiais. Lembre-se: grandes quantidades, maiores descontos.

3 – Pesquise além das papelarias

Não faça suas compras logo no primeiro comércio que encontrar. Lojas menores, como os pequenos comércios de bairros, costumam praticar valores menos atrativos. Os atacarejos, supermercados onde o cliente pode optar entre comprar no atacado ou no varejo, costumam ofertar preços mais baixos já que fazem compras mais volumosas em suas negociações com os fabricantes. Nas lojas do Fort Atacadista, rede líder deste segmento em Campo Grande, há uma série de itens como cadernos, lápis, canetas e cola – e muitos com preços ainda mais baixos para quem efetuar as compras com o Vuon Card.

4 – Priorize itens de urgência

Caso você não tenha se planejado para a volta às aulas presencialmente e, consequentemente, para as compras que elas exigem, uma dica é priorizar os itens que são mais usados no dia a dia, em vez de sair comprando logo a lista completa. Dessa forma, você conseguirá economizar e comprá-los após o período de volta às aulas – quando os preços costumam estar mais elevados em função da alta procura.