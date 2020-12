Dia Mundial da Luta Contra a Aids: SES aproveita a data para conscientizar e alertar população

Nesta terça-feira, dia 1º de dezembro, quando é celebrado o “Dia Mundial da Luta Contra a Aids”, a Secretaria de Estado de Saúde alerta a população sobre a necessidade de se prevenir para combater o HIV.

Além disso, os diagnósticos precoces, combinados ao tratamento oportuno com as medidas de prevenção e profilaxia, contribuem não só para reduzir a transmissão sexual e a transmissão vertical da doença, como também dão qualidade de vida ao portador do HIV/AIDS.

Atualmente, existem no Mato Grosso do Sul, mais de 11 mil Pessoas Vivendo com HIV. Neste ano de 2020, registrou-se um declínio das notificações, foram 591 casos novos de HIV e 267 casos novos de AIDS, totalizando 858 PVHIV, sendo 602 homens (70%) e 253 mulheres (30%).

Nosso Estado possui é a 7ª maior taxa de detecção de casos do País, com 24,2 casos por 100.000 habitantes. A taxa nacional é de 17,8 casos por 100.000 habitantes. A posição é resultado da distribuição dos testes de diagnóstico para os municípios.

Só este ano, a Secretaria Estadual de Saúde distribuiu 77 mil testes. Além de 2,6 milhões de camisinhas a todas as unidades de saúde dos 79 municípios.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação