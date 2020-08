Detran-MS simplifica serviço e veículos podem ser licenciados em qualquer agência do estado

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem modernizado e simplificado seus serviços, como o licenciamento, por exemplo, que há mais de um mês pode ser pago e impresso pelo Novo Portal de Serviços - Meu Detran. Se mesmo com a facilidade do serviço digital o cliente optar por fazer o serviço presencialmente, agora é possível emitir o licenciamento em qualquer agência do Departamento em Mato Grosso do Sul, caso o proprietário esteja residindo em cidade distinta do cadastro do veículo.

O diretor de veículos, Arioldo Centurião, explica que para que isso aconteça, o serviço deve ser requerido pelo proprietário, pais, filhos ou procuradores. “No caso dos despachantes o serviço só é realizado com comprovante de residência do proprietário do veículo”, comenta.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, reforça que se deslocar até uma agência não é mais necessário, mas, se optar pelo serviço presencial, o condutor não precisa viajar até outra cidade. "Nosso intuito é desburocratizar e entregar serviços de qualidade", conclui.

Conforme o calendário de licenciamento, agosto é mês que os veículos com placas de final 7 e 8 devem ser licenciados. Em Mato Grosso do Sul são 328.574 veículos que precisam ser licenciados até o dia 31.

Parcelamento no cartão

Todos os débitos referentes ao veículo, incluindo o licenciamento, podem ser pagos em até 12 vezes, por meio do parcelamento com cartão de crédito. Essa opção está disponível ao proprietário de veículo desde 2018.

Nove empresas são credenciadas junto ao Detran para realizar o serviço de parcelamento. Consulte aqui as empresas.

Viviane Freitas, Detran-MS