Detran-MS lança totens de auto-atendimento nas agências do Estado

Sede do Detran-MS em Campo Grande - (Foto: Felipe Ribeiro/A Crítica)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) anuncia nessa quarta-feira (21) o lançamento de nove totens de auto-atendimento que serão instalados na sede, saída para Rochedo, no Shopping Campo Grande, na agência do Pátio Central além de três cidades do interior: Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, essa é mais uma inovação apresentada pela autarquia pensada para agilizar o atendimento e evitar a espera.

Com um sistema fácil e intuitivo, o cliente irá, de posse das guias impressas no site ou emitidas no balcão, efetivar o pagamento com cartão de débito.

A gerente regional do Detran-MS, Laiza Machado, explica que o pagamento poderá ser feito com cartões de todas as bandeiras. “O pagamento é feito com o código de barras, da mesma forma que acontece atualmente nos caixas automáticos. Isso facilita muito a vida do cliente e agiliza o processo”, afirmou.

Antes mesmo que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) pegasse a todos de surpresa no início do ano, digitalizar os serviços prestados pelo Detran-MS já era foco da nova gestão. De lá pra cá, várias ferramentas foram lançadas com a finalidade de facilitar a vida dos clientes e também de evitar aglomerações, que é uma das principais recomendações das autoridades em saúde do mundo para conter a disseminação da doença.

“Acredito que nossa equipe tem se empenhado bastante e esse tem sido um ano de transformações para o Detran-MS. Agora o cliente pode acessar nosso Portal de Serviços e por ele, executar vários serviços que antes demandavam tempo. Isso veio em um momento muito necessário devido a pandemia, mas deve perdurar de forma a tornar o atendimento cada vez mais ágil”, enfatizou o presidente.