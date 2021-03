Detran Digital: proprietários de veículos e condutores agora devem atualizar endereços pela internet

A partir de agora, os clientes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) poderão alterar seu endereço por meio do Portal de Serviços – Meu Detran. A inovação foi executada pela Dirti (Diretoria de Tecnologia da Informação) e tem como objetivo principal dar agilidade ao serviço e possibilitar a autonomia ao cliente.

A atualização de endereço que antes era realizada somente de forma presencial, agora poderá ser feita a qualquer momento e de qualquer lugar. “A nova ferramenta é muito necessária e chega em boa hora, uma vez que estamos evitando sair de casa por conta da pandemia do Novo Coronavírus”, comenta a diretora de Habilitação, Lina Issa Zeinab.

A diretora frisa que para que o cliente não deixe de receber notificações importantes, assim como os documentos enviados pelos serviços online do Detran, o endereço precisar estar atualizado. “É extremamente necessário que atualização seja feita tanto para o documento de habilitação, quanto, para o documento de veículo”, finaliza.

Para o diretor de Tecnologia da Informação, Robson Alencar, a iniciativa faz parte de uma série de inovações tecnológicas que o setor vem realizando, a fim de diminuir a necessidade dos serviços presenciais. “Por orientação da nova diretoria estamos trabalhando a transformação digital dos serviços do órgão, simplificando os processos burocráticos, transformando em digitais”, comenta.

Robson ressalta que durante o primeiro semestre deste ano serão lançados diversos outros serviços digitais, que consolidam a posição do órgão como um dos mais inovadores frente aos demais do País, no quesito tecnologia.

Os condutores interessados em utilizar o serviço devem acessar www.meudetran.ms.gov.br ou aplicativo do órgão, realizar o seu cadastro e procurar pelo serviço correspondente [Alteração de endereço de condutor e Alteração de endereço de veículo].

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, ressalta que o Detran-MS, junto com todos os demais órgãos do governo de Mato Grosso do Sul, vem trabalhando fortemente a questão digital. “Estamos trazendo desburocratização, agilidade e redução de custo aos nossos clientes e agora, estamos lançando um produto de enorme importância, que é a atualização de endereço via portal do Detran, sem custo. O cliente pode receber as notificações em casa sem erro, receber sua CNH. Este é um produto que vai ter um alcance enorme para todos os nossos clientes e solicitamos a todos que façam as atualizações necessárias”, destacou.

Viviane Freitas, Detran MS