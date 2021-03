Detran Digital: Em um ano, número de CNHs emitidas pelo Portal Meu Detran cresce 45%

Durante os dois primeiros meses deste ano, o órgão também registrou um aumento de 26% na emissão da primeira habilitação - (Foto: Saul Schramm)

O número de CNH´s (Carteiras Nacionais de Habilitação) emitidas nos dois primeiros meses deste ano por meio do portal CNH Ágil já representa o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Enquanto no mês de janeiro e fevereiro de 2020 foram 2.275 habilitações emitidas por meio do canal digital, este ano o número chegou a 4.171, representando um aumento de 45,46%.

A diretora de Habilitação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Lina Issa Zeinab, comenta que os números são reflexo da mudança cultural dos condutores que estão cada vez mais utilizando os serviços digitais que o Detran oferece.

“A pandemia trouxe uma nova consciência aos condutores no quanto a evitar serviços presenciais sempre que possíve e a tendência é que esse número cresça ainda mais já que o Detran tem aumentado leque serviços digitais, como o serviço de atualização de endereço, lançada na última semana”, explica.

Durante os dois primeiros meses deste ano, o órgão também registrou um aumento de 26% na emissão da primeira habilitação, passando de 3.386 em 2020 para 4.601 documentos emitidos em 2021.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a evolução dos meios digitais, implementados pelo Detran, trazem mais facilidade, rapidez e comodidade”, enfatizou.

Atualização de Endereço:

Na última semana o Detran disponibilizou mais dois serviços no Portal de Serviços - Meu Detran, a atualização de endereço do condutor e do veículo. O que antes era realizado de forma presencial, agora pode ser feito a qualquer momento e de qualquer lugar.

Os condutores e proprietários de veículos interessados em utilizar o serviço devem acessar: www.meudetran.ms.gov.br ou app Detran-MS, realizar o seu cadastro e procurar pelo serviço correspondente -> Alteração de Endereço de Condutor ou Alteração de Endereço de Veículo.