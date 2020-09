Detran de Dourados suspende atendimento e clientes são informados por sms e e-mail

Os principais serviços, como renovação de habilitação e emissão do documento do veículo - ( Foto: Divulgação/ Secom MS)

Zelando pela saúde de servidores e dos clientes, a agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) localizada na Avenida Marcelino Pires, em Dourados, está com todos os atendimentos suspensos pelos próximos sete dias e a agência localizada na rua Ponciano, somente o setor de CRV (Certificado de Registro de Veículos) e CRV Despachante. A decisão foi tomada como medida de prevenção após casos positivos de Covid-19 entre servidores. Todos os clientes agendados para esta semana foram informados por sms e e-mail sobre o procedimento que devem seguir.

A agência da Ponciano continua atendendo serviços de habilitação, vistoria, educação, jurídico e banca examinadora. A fim de evitar o deslocamento desnecessário às agências, os clientes são orientados a realizar os serviços digitais pelo novo Portal de Serviços – Meu Detran, e o que não for possível fazer online é necessário reagendar uma nova data.

Ressaltamos que as agências do município adotaram o agendamento prévio do atendimento presencial em junho, a fim de evitar a aglomeração no local. Além disso, tem seguido todas as recomendações protocolares das autoridades de saúde. “Caso algum servidor ou funcionário terceirizado seja infectado, o mesmo deverá ficar em quarentena por 14 dias e terá o acompanhamento conforme orientado pela Secretaria de Estado de Saúde”, frisa o diretor-adjunto, Valter Bortoletto.

A agência localizada na Avenida Marcelino Pires retoma o atendimento nesta quinta-feira (23) e o setor de veículos da agência localizada na Rua Ponciano, 600, na próxima segunda-feira (28).

Detran Digital

Os principais serviços, como renovação de habilitação e emissão do documento do veículo, já estão sendo realizados através do novo portal – Meu Detran, evitando assim a necessidade de se deslocar as agências.

Acesse https://www.meudetran.ms.gov.br/ e confira todos os serviços disponíveis.