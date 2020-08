Democratas usaram convenção para atacar a América, diz Mike Pence

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, afirmou na noite desta quarta-feira, 26, que os democratas dedicaram 4 dias na semana passada durante a convenção do partido para atacar o país. "O presidente Donald Trump diz que Joe Biden vê a América na escuridão, mas nos vemos a grandeza da América", afirmou.

Pence destacou que Joe Biden, o candidato democrata à Casa Branca, está em muitos momentos defendendo posições políticas erradas, inclusive porque foi contra a operação militar dos EUA que eliminou Osama Bin Laden.

De acordo com o vice-presidente dos EUA, nos "três primeiros anos de governo fizemos a América Grande de Novo, com a criação de 7 milhões de empregos, e então surgiu o coronavírus." Segundo ele, a administração Trump adotou várias medidas para combater a pandemia do novo vírus, entre elas a realização de mais de 800 mil testes por dia para detectar a enfermidade. "Estamos no caminho de ter a primeira vacina segura contra covid-19 até o fim do ano."

Mike Pence destacou: "vemos violência e caos nas ruas dos EUA", que foram registradas recentemente em várias cidades, como Portland, Minneapolis e Kenosha. "Mas a violência deve parar e vamos ter segurança e ordem para todos os cidadãos americanos."

Na avaliação do vice-presidente dos EUA, para recuperar a America novamente são necessários mais quatro anos de governo do presidente Donald Trump. "Você não estará seguro na América de Joe Biden. A esquerda radical acredita que o governo deve atuar em todas ás áreas da sociedade", apontou. Ele destacou que o candidato democrata à Casa Branca quer elevar impostos em US$ 4 trilhões.

"Biden tem sido uma animador de torcida para a China e será um cavalo de Troia para a esquerda radical", apontou Pence. "Ele colocará a America na rota do socialismo e declínio", enquanto destacou que Donald Trump continuará levando o país à prosperidade. Ele fez os comentários na terceira noite da convenção nacional republicana, na qual aceitou a indicação para ser vice na chapa liderada por Donald Trump pelo partido nas eleições de 3 de novembro.