Delegado aposentado morre após complicações de quadro infeccioso

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul confirmou o falecimento do delegado de polícia aposentado, Luiz Roberto Rosalim, 67.

Natural de Bauru (SP), Rosalim ingressou na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, como delegado de polícia, em 1979. Trabalhou em várias delegacias na Capital, exerceu o cargo de diretor de departamentos e também ocupou o cargo máximo na Polícia Civil, de Delegado Geral.

Ele estava internado no hospital Clínica Campo Grande desde a última sexta-feira, com quadro infeccioso, e faleceu ontem (6). O velório está realizado nesta manhã e o sepultamento será às 12h00, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande.

Rosalim deixa esposa, três filhos e três netos.