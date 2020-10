Mais de 33 toneladas de drogas são incineradas em Dourados pela Defron

O conteúdo foi incinerado na Farinheira São Francisco, na Vila Industrial - (Foto: Reprodução/Governo do MS)

A Delegacia Especializada em Repreensão aos Crimes de Fronteiras (Defron), com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), incinerou nesta quinta-feira -feira (8), mais de 33 toneladas de drogas que se encontravam apreendidas nos depósitos das delegacias do município.

Ao todo, foram incineradas na Farinheira São Francisco, na Vila Industrial, 33 toneladas e 938 quilos de diversas drogas, que foram apreendidas nos últimos dois meses no município, sendo a maioria das apreensões realizada pelo DOF, dentro das ações da Operação Hórus, de repressão aos crimes transfronteiriços.

Este é o oitavo ato de incineração realizado pela Defron neste ano, totalizando mais de 166 toneladas de drogas destruídas em Dourados. Nos anos de 2018 e 2019 foram incinerados 87,2 e 113,8 toneladas respectivamente.

Participaram do ato de incineração representantes do Ministério Público Estadual e membros da vigilância sanitária local.

Joelma Belchior, Sejusp

Foto: Divulgação