Defesa Civil de São Paulo emite alerta de calor intenso no Estado nesta semana

Após um fim de semana com temperaturas um pouco mais amenas, o calor volta a aparecer no Estado de São Paulo no início desta semana. Entre esta terça-feira, 6, e domingo, dia 11, persistirá a sensação de calor intenso e, em alguns momentos, de calor severo, com o pico entre quinta-feira, 8 e sexta-feira, 9. A sensação térmica pode variar entre 40°C e 45°C. A Defesa Civil do Estado alerta para problemas como desidratação e doenças respiratórias.

A partir de quinta-feira, poderão ocorrer pancadas de chuva forte, com possível queda de granizo, em pontos isolados. No Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira e Baixada Santista, a sensação térmica ficará na casa dos 35°C. No Litoral Norte, em 40°C e nas regiões de Bauru, Araraquara, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba e Barretos, a sensação térmica tende a ultrapassar os 45°C.

De acordo com nota divulgada pela Defesa Civil de São Paulo, a umidade relativa do ar atingirá níveis mais críticos. "Também podemos ter piora na qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos. A umidade relativa afeta o organismo de todos os seres vivos. Valores abaixo de 40%, além de dificultarem a dispersão de poluentes, provocam o ressecamento das mucosas das vias aéreas, tornando a pessoa mais vulnerável a doenças respiratórias e a infecções virais e bacterianas", ressalta a nota.

A baixa umidade do ar também favorece o aparecimento de problemas oculares, alergias e desidratação, sendo um sério risco, principalmente para crianças e idosos.

A orientação do órgão é aumentar a ingestão de líquidos, frutas e vegetais; manter olhos e vias nasais hidratados, com colírios e soros ou lavando-os; utilizar umidificadores e/ou toalhas úmidas nos cômodos da casa; evitar o uso de ar-condicionado, pois este deixa o ar mais seco; e evitar atividades físicas entre 11h e 17h.

A economia de água também é importante neste período. A população pode contribuir adotando algumas medidas simples, como evitar banhos demorados e lavar os quintais e calçadas.