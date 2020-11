De semi joias a trombone de vara, leilão da Sefaz disponibiliza 1072 lotes de produtos

A edição 2020 do leilão da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS) disponibiliza 1072 lotes de produtos para os contribuintes de todo a World Wide Web - (Foto: Secom MS)

A edição 2020 do leilão da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-MS) disponibiliza 1072 lotes de produtos para os contribuintes de todo a World Wide Web. Com participação 100% on-line, pessoas físicas e jurídicas precisam apenas efetuar um cadastro e acessar o site da Casa de Leilões Regina Aude.

O coordenador de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, Marcelo Monteiro, explica que os produtos e bens ofertados são os apreendidos que estão há mais de 60 dias sem ser reclamados pelos proprietários. A Secretaria reforça que os lances podem ser ofertados apenas na modalidade online.

“As mercadorias leiloadas são objetos de ações fiscais e foram consideradas abandonadas após o vencimento do prazo legal. Com isso a mercadoria é recolhida e vendida conforme a legislação. Toda a receita auferida é revertida para o Tesouro Estadual e utilizada no cumprimento das Políticas Públicas de Governo como Saúde, Educação e Segurança Pública”, explica.

A lista de produtos tem uma diversidade que inclui aparelhos celulares chineses Xiaomi, videogames, roupas, suplementos, semi joias, um tacho de cobre e até um trombone de vara. Os interessados podem conferir os produtos presencialmente entre 16 a 18 de novembro, das 08h às 11h30 e das 12h30 às 16h (horário MS), no prédio da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito (Comfimt), que fica na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Parque dos Poderes (próximo ao TRE), Campo Grande - MS.

A Sefaz alerta que a falta de pagamento do valor da arrematação e demais despesas no prazo indicado no edital, estará sujeito a penalidades (multa, suspensão, declaração de inidoneidade, perda do direito em adjudicar), além de responder por crime de frustrar ou fraudar o processo licitatório, conforme art. 90, da Lei 8.666/93.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-6453. Para participar os interessados devem ter cadastro e acessar o site da leiloeira Regina Aude Leilões.

https://www.reginaaudeleiloes.com.br/leilao/leilao-de-bens-diversos-apreendidos-de-sefaz-ms/1126