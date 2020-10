De forma on-line, "Semana Estadual do Idoso" tem encerramento nesta sexta-feira

Desde o dia 25 de setembro até amanhã (2), a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realizará, por meio da internet, realizou uma série de eventos gratuitos e abertos ao público - (Foto: Divulgação)

A pandemia do novo coronavírus pode até ter imposto uma nova rotina com o distanciamento social. No entanto, a distância física não foi obstáculo para os debates e as comemorações da Semana Estadual do Idoso em Mato Grosso do Sul.

Desde o dia 25 de setembro até amanhã (2), a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realizará, por meio da internet, realizou uma série de eventos gratuitos e abertos ao público. Com transmissões de debates ao vivo, veiculação de vídeos, programas e até show.

“O objetivo é conscientizar o idoso e a sociedade sobre a sua importância, como fonte de experiências e sobre seu importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida”, destaca o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Renato Câmara (MDB).

O deputado Renato Câmara (MDB)

O evento contou com a parceria de diversas instituições, entre elas a Fundação Manoel de Barros. “O idoso é o ator principal, é o alicerce, ele é a base, ele é a história da sociedade onde ele está inserido. Então, a Semana voltada para o idoso, é realmente para lembrar a sociedade, para levar a reflexão sobre quem é o idoso, sua importância e sua participação na comunidade”, enfatiza o diretor da instituição, Marcos Henrique Marques.

Para ele, o evento também é uma forma de as pessoas conhecerem os serviços que as instituições sociais promovem para esse público. “Temos, por exemplo, serviços de convivência e fortalecimento de vínculo que são as instituições que recebem os idosos durante o dia, locais que oferecem várias atividades para que esse idoso possa se tornar um cidadão participativo na sociedade”, explica.

A universidade Unigran Capital também apoiou o evento. Edméia Pacheco é representante da instituição nas atividades da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Para coordenadora do curso de Educação Física da universidade, a semana estadual contribui para garantia dos direitos dos idosos.

“É de grande relevância fazer com que essa rede de proteção às pessoas idosas chegue à família. Se nós não fizermos essa rede de proteção, nós também não teremos essa proteção no futuro. A gente crê que a sociedade precisa ter essa responsabilidade com os idosos. Agradecemos à Frente Parlamentar por nos dar essa oportunidade de chegarmos mais próximo dos idosos”, afirma.

Participe

A abertura da Semana Estadual do Idoso no dia 25 contou com a exibição de um vídeo institucional com mensagem do coordenador da Frente Parlamentar, deputado Renato Câmara.

“A campanha já se tornou um símbolo em Mato Grosso do Sul e tem conseguido conscientizar a sociedade sobre a importância da terceira idade. Toda pessoa tem direito a envelhecer com dignidade, de forma ativa e com respeito da família, dos cuidadores e de toda a sociedade”, afirma o parlamentar.

Hoje (1º) a programação é especial. Às 8h, teve palestra “Recomendações e condutas de biossegurança para o atendimento das pessoas idosas de instituições públicas e privadas do Mato Grosso do Sul”.

No período da tarde, está agendada a live “17 Anos do Estatuto do Idoso: mulheres idosas, idosos institucionalizados e encarcerados”. À noite, a programação fica por conta do show “Pro dia nascer feliz”, com Maria Quitéria. A transmissão está prevista para às 19h.

Amanhã (2) deve haver a “Discussão intersetorial de Política Pública para o idoso do MS – Rede Estadual”, às 9h.

Direito dos idosos em pauta

Os temas relacionados à pessoa idosa são recorrentes no Parlamento sul-mato-grossense. A própria norma que instituiu a Semana Estadual do Idoso nasceu na Assembleia Legislativa. A Lei 4796, de 21 de dezembro de 2015, foi proposta pelo deputado Renato Câmara.

O parlamentar também é autor da ação Junho Prata: campanha de sensibilização e conscientização quanto à violência contra idosos. O Junho Prata foi instituído pela Lei 5215, de 12 de junho de 2018.

A ALEMS também instituiu a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa com o objetivo de propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas e privadas relacionadas à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa.