De 82 mil inscritos em MS, menos da metade comparecem para realizar prova do Enem

No segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Mato Grosso do Sul foi o terceiro Estado do País que registrou o maior número de abstenção. Pelo menos 61% não compareceram para realizar a prova. Em números brutos, MS registrou 82.638 inscritos e apenas 32.214 fizeram a prova ontem (24).

Se comparado com o primeiro dia, 35.328 compareceram, enquanto os outros 47.310 se ausentaram. Uma média de 57,2%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Dos 79 municípios de MS, 41 aplicaram a cidade. Foram 218 locais de prova, com 3.045 salas de prova.

Nacional - O Enem bateu recorde de abstenção. Pelo menos 55,3% dos candidatos não fizeram a segunda rodada da prova, que ocorreu em meio à segunda onda da pandemia de covid-19. Em números absolutos, são 3 milhões de inscritos que deixaram de comparecer hoje aos locais de prova.

Os números foram apresentados na noite deste domingo pelo presidente do Inep, Alexandre Lopes. Ele afirmou que, ainda que a abstenção tenha sido alta, a aplicação foi satisfatória.

Lopes ressaltou que não houve incidentes no segundo domingo de provas. Diferentemente da semana passada, segundo Lopes, "não houve candidatos que não puderam fazer a prova por lotação nas salas".

No domingo anterior, houve casos de estudantes barrados quando já estavam nos locais de prova por superlotação das classes.

Segundo Lopes, os episódios de estudantes impedidos ocorreram em 11 cidades e 37 escolas pelo País, mas não voltaram a se repetir neste domingo.