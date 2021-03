Data da nova eleição para prefeito de Sidrolândia é definida pelo Tribunal Regional Eleitoral de MS

Daltro Fiuza foi o mais votado, mas não vai poder assumir o posto de prefeito - (Foto: Divulgação)

A cidade de Sidrolândia, distante a 64 km de Campo Grande, terá novas eleições no dia 11 de abril. É que o candidato à prefeito da cidade, Daltro Fiuza (MDB) nas eleições do ano passado, perdeu seu último recurso, no Tribunal Superior Eleitoral. A decisão da corte máxima eleitoral foi unânime em mater a impugnação do registro da candidatura dele, por figurar na lista de candidatos ficha-suja.



Diante do resultado, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Desembargador Paschoal Carmello Leandro, assinou nesta quinta-feira (4), a Resolução nº 723, a qual definiu o dia 11 de abril como data da eleição suplementar em Sidrolândia (31ª ZE), para escolha dos novos prefeito e vice-prefeito do município.

Daltro Fiuza teve 46,44% dos votos para prefeito de Sidrolândia e foi o mais votado: Enelvo Felini (PSDB), teve 9.057 votos. Em janeiro, Fiúza foi impedido de tomar posse e, atualmente quem exerce o cargo de prefeito em Sidrolândia é a presidente da Câmara de Vereadores do município, Vanda Camilo (PP). Fiúza já foi prefeito de Sidrolândia quatro vezes. Na última, administrou a cidade por dois mandatos, entre 2005 a 2012.

Confira as principais datas do calendário para a Eleição Suplementar de Sidrolândia:

a) 05 a 11/03: convenções partidárias (total 07 dias);

b) 14/03: último dia para registro das candidaturas;

c) 15/03 a 10/04: início e término da propaganda em geral, salvo rádio e TV;

d) 20/03 a 08/04: início e término da propaganda no rádio e TV;

e) 11/04: dia da eleição;

f) 16/04: último dia para entrega da prestação de contas;

g) 29/04: último dia para o julgamento das contas;

h) 30/04: último dia para a diplomação dos eleitos;

i) 1º/05: posse dos eleitos.