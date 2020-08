Dá para comprar presente para o Dia dos Pais nos atacarejos?

Nas lojas do Fort Atacadista, por exemplo, são inúmeras opções que vão de bebidas como vinhos importados e cervejas artesanais, alimentos gourmet e itens do bazar - (Foto: Divulgação/Fort)

Mesmo diante de um momento de instabilidade na economia e mais cautela na hora de fazer gastos extras, estima-se que o Dia dos Pais, uma das principais datas do varejo nacional, no dia 9 de agosto, deve ser marcado por muitas comemorações neste ano. Nem que seja com uma “lembrancinha” simbólica, uma recente pesquisa mostra que 69% dos brasileiros pretendem comprar um presente para os pais. Os dados são da Méliuz. E para quem prefere evitar as compras online, com receio do presente não chegar a tempo para a data, uma boa alternativa é aproveitar a ida ao supermercado ou atacarejo mais próximo, quando for abastecer a despensa de casa, para já garantir o presente do pai.



Nas lojas do Fort Atacadista, por exemplo, são inúmeras opções que vão de bebidas como vinhos importados e cervejas artesanais, alimentos gourmet e itens do bazar. “A ideia de encontrar em um mesmo lugar os itens básicos da sua alimentação e higiene pessoal e ainda poder encontrar opções para presentear é muito propícia para o momento, em que todos estamos evitando muitas saídas de casa. Os preços diferenciados do atacarejo também são um forte atrativo, pois todos estão buscando mais economia”, explica Celso Furtado, gerente nacional de marketing do Fort Atacadista.



Confira seis sugestões de presentes:



1) Kits de taças para cervejas

Kit de taças



Todo pai tem seus copos de “estimação”, os que mais usa, mas é bem provável que ele esteja precisando – e merecendo – umas taças propícias para degustar aquela cerveja artesanal ou mesmo um chopinho clássico aos fins de semana.



2) Queijos e frios especiais para montar cestas/kits personalizados

Queijos e frios



Escolher queijos, salames e outros embutidos especiais para compor uma cesta – onde você pode ir adicionando os itens preferidos do seu pai – pode ser uma alternativa de presente diferente e bastante personalizada. No Fort Atacadista você encontra também marcas regionais, valorizando produtos que são fabricados no estado.

3) Chocolates e guloseimas

Chocolates e guloseimas

Chocolate é aquele presente que dificilmente tem erro. Sejam ao leite, amargo ou saborizado, os produtos de marcas como Ferrero Rocher costumam agradar os mais diferentes paladares. Outras guloseimas, como biscoitos e doces também podem fazer parte de um kit super especial para o papai.



4) Vinhos importados

Vinhos importados



Entre as opções disponíveis no Fort estão os vinhos portugueses, com marcas como Congida, Mosaico, Gabarito e Azulejo.Há também os rótulos chilenos, entre eles, Tubul, Gryphoz e Tortel e, ainda, os africanos, da marca Afrikan. Outra linha, oferecida exclusivamente pelo Fort Atacadista é a marca chilena MaCool. Com vinhos nobres, a marca investe em tecnologia sem abrir mão do processo de colheita feito à mão. São variados os rótulos MaCool, todos produzidos a partir de uvas selecionadas de vinhedos próprios e colhidas cuidadosamente à mão. Outra vantagem em escolher os vinhos para presentear é que as compras de vinhos, espumantes e filtrados podem ser parceladas em até 4 vezes sem juros no Vuon Card (promoção válida até 31 de agosto).



5) Cafés gourmet

Cafés gourmet



O café é uma unanimidade entre os brasileiros, e sem dúvida uma bebida presente no dia a dia de muitos pais. Seu pai é fã de café? Admira um grão diferenciado, um café com preparo especial? No Fort há uma grande variedade de cafés gourmet. Em Campo Grande, uma das novidades da unidade Coronel Antonino é a chegada dos produtos da marca Starbucks e, entre os itens, estão o café torrado e moído, e cápsula, que poderão ser usadas em máquinas como Nespresso e Dolce Gusto.

6) Cervejas artesanais



Cervejas artesanais



Logo no primeiro corredor das lojas do Fort há dezenas de opções de cervejas artesanais, muitas exclusivas da rede. Caso seu pai aprecie cervejas especiais, você pode escolher algumas garrafas diferentes e montar seu presente personalizado. Um dos destaques nas unidades do Fort na Cidade Morena são os rótulos da Cervejaria Prosa, marca 100% sul-mato-grossense, e com cervejas que foram batizadas com nomes que remetem à região, como a Sara-Cura (Irish Stout), Boiadeira (American IPA), Ipê (American Premium Lager), Toca da Onça (Belgian Blonde Ale), Piracema (Germam Weiss), Canta Galo (Irish Red Ale) e Corumbella (Weizen DoppelBock).

Onde encontrar - Na rede Fort Atacadista, que possui sete lojas em Campo Grande, o cliente pode aproveitar o mix de produtos. Elas ficam localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.