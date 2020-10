Curta-metragem campo-grandense “As Invenções de Akins” é a próxima atração do Autocine

A 15ª edição do projeto Autocine Campo Grande traz para telona o curta-metragem com produção local “As Invenções de Akins”, nesse domingo (11), às 18 horas, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O projeto é realizado pelo Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura (FCMS); Prefeitura Municipal de Campo Grande (Sectur e Sisep), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Serviço Social do Comércio (SESC). Os ingressos são limitados e podem ser retirados até essa quinta-feira (8) das 8 às 17h na Praça dos Imigrantes.

“As Invenções de Akins” é um curta-metragem infanto-juvenil, com classificação livre e 33 minutos de duração, produzido na cidade de Campo Grande - MS. O filme conta a história do pequeno Akins, filho único de mãe solteira, que resolve construir sozinho uma máquina feita de sucatas e brinquedos. Porém, a complexidade da empreitada acaba trazendo à tona uma série de inseguranças do menino que, além de sofrer com limitações materiais, sente a falta de uma figura paterna para lhe ajudar a encarar os desafios complexos da vida.

Usando de muito humor, aventura e uma pitada de fantasia, a narrativa de “As Invenções de Akins” busca mostrar para as crianças que é possível resolver situações-problema por meio da persistência, da curiosidade e do aprendizado proveniente da tentativa e erro.

O filme foi escrito e dirigido pelo cineasta Ulísver Silva, que usou suas lembranças de infância para criar a história. "As Invenções de Akins" foi produzido com recursos do Edital do Fundo de Investimentos Culturais FMIC 2017, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da SECTUR - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Participou de mostras de filmes em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Bahia.

Autocine

Foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários. O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 31 anos desativado e voltou as atividades em junho de 2020, com entrada franca devido a pandemia do Covid-19, como uma opção de entretenimento.

Serviço

Os ingressos são limitados e podem ser retirados gratuitamente até quinta-feira (8) das 8h às 17 horas na Praça dos Imigrantes. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência. A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. A UFMS está localizada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações pelo telefone 4042-1313, ramal 4307.

Texto: Jefferson Ribeiro

Foto: Helton Pérez