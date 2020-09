Curso sobre psicologia do esporte na escola dá sequência ao Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física

Com o tema “Psicologia do esporte: motivação, ansiedade e competição da criança e do adolescente no contexto escolar”, o Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física chega ao 15º curso on-line. A transmissão ao vivo, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), será realizada nesta terça-feira (22), às 9 horas, no canal oficial da Fundação no YouTube.

Liderada pela professora Fabiane de Oliveira Macedo e pelo psicólogo José Ricardo Nunes da Cunha, com mediação de Silvio Lobo Filho, a nova transmissão da série é direcionada a acadêmicos e profissionais de Educação Física, atletas e gestores esportivos.

A live vai abordar, entre outros assuntos, o desenvolvimento das competências comportamentais e técnicas de atletas escolares; o desenvolvimento pessoal e os resultados do time; a competência comportamental como diferencial para a alta performance e uma reflexão sobre a atuação do psicólogo na iniciação esportiva infantil.

Sobre o Ciclo

O Ciclo de Capacitação e Atualização em Educação Física da Fundesporte abrange 22 cursos. A programação de videoaulas gratuitas ao vivo teve início no dia 4 de agosto e segue até 16 de outubro.

O objetivo é o desenvolvimento dos profissionais que integram o campo da Educação Física, esporte e lazer, mediante a adoção de instrumentos que propiciem meios para o acesso ao conhecimento, a aquisição de novas habilidades e mudança de atitudes, contribuindo com o melhor desempenho nessa área, na busca constante de novas competências.

A série de cursos apresenta diversos conteúdos relacionados ao esporte, como nutrição, psicologia, desenvolvimento motor, avaliação física, métodos de treinamento de base em diversas modalidades (voleibol, basquetebol, futsal, badminton, atletismo, natação, lutas), com foco no contexto escolar. Cada curso tem carga horária de duas horas, com certificação aos participantes, que será emitida a partir de novembro.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

Lucas Castro, Fundesporte

Foto: Divulgação