Curso de Turismo da UEMS/CG comemora 9 anos com live sobre a profissão

Turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Campo Grande vai realizar uma live com tema Vivências no Turismo: dialogo com turismólogos. O evento é um comemoração aos 9 anos do curso de Bacharelado e do Dia do Turismólogo, comemorado dia 27 de setembro.

A live terá a participação de vários profissionais contanto um pouco sobre sua atuação e mercado de trabalho. “Essa live vem comemorar a ação do Bacharel em Turismo, que hoje estão atuando dentro do planejamento e desenvolvimento das ações, não somente em Campo Grande, mas em todo o Brasil. E ter a participação de convidados de outras localidades reforça o compromisso desse profissional com a qualidade do atendimento do turista no Brasil”, explica o professor Djanires Neto, gerente da unidade da UEMS de Campo Grande e professor do curso de Turismo.

Para a professora Débora Fittipaldi, coordenadora do Curso de Turismo da UEMS de Campo Grande, o evento pretende incentivar e discutir a necessidade de mão de obra qualificada no mercado turístico. “Além do debate sobre o mercado de trabalho, faremos a comemoração dos 9 anos de implantação e atuação do Curso de Turismo - Ênfase em Empreendedorismo e Políticas Públicas de Campo Grande. Este evento coordenado pela professora doutora Marta Regina da Silva Melo será muito importante e interessante aos acadêmicos”, disse a professora Débora Fittipaldi.

O evento será transmitido pelo Facebook, na página da UEMS de Campo Grande (Clique aqui).

Serviço

Live Vivências no Turismo: dialogo com turismólogos

Dia: 27/09/2020

Hora: 8h30

Canal: Facebook UEMS Campo Grande (@uemscg)

Assessoria de Comunicação UEMS