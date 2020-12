Curso de documentário: MS em Imagens e Sons tem pré-inscrições até 18 de dezembro

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) em parceria com a TVE Cultura MS promovem o II curso de documentário: MS em Imagens e Sons. O evento é gratuito e ocorrerá em uma etapa online e outra presencial, direcionado para pessoas a partir de 15 anos, que moram na capital ou interior e que tenham conhecimentos básicos do Audiovisual.

A pré-inscrição pode ser feita até 18 de dezembro pelo link https://bit.ly/InscricaoCursoDocMIS para a seleção de 30 participantes.

O curso de documentário: MS em Imagens e Sons é fruto do Prêmio Darcy Ribeiro do Instituto Brasileiro de Museu (IBRAM) recebido nesse ano pelo Museu da Imagem e do Som pela ação educativa desenvolvida em 2017 que foi o curso de documentário MS 40 anos em Hist ​ó​ rias Cinematográficas.

O curso será ministrado por Marinete Pinheiro (coordenadora do MIS) e Carlos Diehl (produtor executivo da TVE Cultura MS) e tem por objetivo produzir filmes documentários utilizando material de arquivo/acervo do MIS e da TVE, incentivando também os participantes a utilizarem fotografias, vídeos, objetos, memórias de família, ou seja, coisas do seu cotidiano para a criação dos trabalhos.

Os 30 selecionados serão divulgados em 15 de janeiro, as aulas online acontecerão 3 vezes por semana no período noturno de 20 de janeiro a 10 de fevereiro, a produção dos filmes ocorrerá de 10 de fevereiro a 10 de março (os selecionados da capital poderão utilizar a estrutura da TVE para edição dos vídeos, já os do interior do Estado, que não puderem vir à capital, poderão realizar a edição por meio de programas de edição particular) e a exibição dos trabalhos entrará na programação da TVE Cultura MS.

“Destacamos a importância desse curso de documentarista, fruto dessa parceria entre a Fundação de Cultura e a TVE que objetiva buscar novos talentos no segmento audiovisual, possibilitando a troca de conhecimentos e incentivando os jovens sul-mato-grossenses à produção regional, estimulando-os a participarem de premiações em níveis estaduais e nacional. Os professores são de alto gabarito e com certeza os alunos vão aprender muito sobre o documentarismo, abordando diversas questões da realidade de Mato Grosso do Sul”, relata Bosco Martins, diretor-presidente da FERTEL.

“Toda a comunidade está convidada a participar desse curso, nossa proposta é que os participantes utilizem suas caixinhas de recordações, suas memórias juntamente com os acervos do MIS e da TVE para contarem suas histórias. Porque a sociedade se constrói com pessoas comuns e suas histórias, que devem ser compartilhadas para que tenhamos um entendimento melhor em que sociedade vivemos. Mato Grosso do Sul vai se revelar nesse curso de documentário em imagens e sons, no qual fomentaremos a teoria com a prática por meio da nossa história ​ e​ memória através desses curtas-metragens realizados pelos participantes”, conta animada Marinete Pinheiro.

“O curso vai proporcionar o contato mais amplo com o mundo dos documentários e seu processo produtivo. A Marinete Pinheiro vai trabalhar os conceitos de documentário e eu, juntamente com a equipe de produção da TVE Cultura, apoiaremos o processo criativo de realização, que no documentário ocorre de forma aberta e por conta da pandemia trabalharemos formas alternativas de construção da narrativa”, explica Carlos Diehl.

Serviço - Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3316-9140 ou email mis.de.ms@gmail.com

Contato para a Imprensa

Marinete Pinheiro: 99272-2906

Assessoria Fundação de Cultura de MS