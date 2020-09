Curso de Disseminadores de Educação Fiscal está com inscrições abertas

A segunda edição 2020 do curso Disseminadores de Educação Fiscal começa no mês de outubro. As inscrições estão abertas e vão até o dia 30 de setembro. Estão sendo disponibilizadas 300 vagas para professores, coordenadores pedagógicos e universitários, e a comunidade em geral. O curso tem início em outubro e termina em dezembro.

Além dos fóruns de discussão, os alunos irão participar também de lives com os tutores. “É uma forma de aproximar ainda as turmas e ampliar os debates acerca da temática de Educação Fiscal”, disse o coordenador de projetos da Unidade de Educação Fiscal, Carlos Roberto Antunes. O curso é gratuito e é realizado em parceria entre a Secretaria de Estado de Fazenda de MS, por meio da Unidade de Educação Fiscal, e a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul.

Em formato EaD (Educação à Distância), as aulas visam formar cidadãos sobre função dos tributos e orçamentos públicos, bem como sensibilizar os participantes a respeito da importância do tema cidadania fiscal, além de estimular os cidadãos a se apropriarem dos instrumentos das escolas fiscais para promoção de políticas públicas capazes de reduzir as desigualdades sociais. “ É importante as pessoas terem acesso às informações sobre a função social dos tributos, bem como o gerenciamento dos recursos públicos que são arrecadados por meio da cobrança de impostos. E dentro desse contexto o Programa Nota MS Premiada está solidificando o exercício da cidadania fiscal em nosso estado, uma vez que o consumidor no momento em que efetua suas compras exige a inclusão do CPF na nota fiscal, e desta maneira, obrigatoriamente, a emissão desse documento é feita”, disse o chefe da Unidade de Educação Fiscal da SEFAZ/MS, Amarildo Cruz.

O curso é dividido em quatro módulos: Educação Fiscal no Contexto Social, Relação Estado-Sociedade, Função Social dos Tributos, e Gestão Democrática dos Recursos Públicos. No decorrer das aulas, o aluno um tutor disponível para auxiliar nas questões relativas ao conteúdo disponibilizado por meio do sistema moodle composto por vídeos, imagens, infográficos, links, fóruns e biblioteca. Mais informações pelo telefone (67) 3321-6100.

Ana Rita Chagas, Sefaz