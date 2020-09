Cuidados ao contratar uma desentupidora durante a pandemia

Contudo, os serviços de uma desentupidora que, na maioria das vezes, não podem esperar - (Foto: Divulgação)

Devido à realidade que foi inserida na vida da maioria dos brasileiros, atividades não essenciais foram interrompidas presencialmente e estabelecimentos também foram fechados durante um tempo. Contudo, os serviços de uma desentupidora que, na maioria das vezes, não podem esperar.

De acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional), em março, o PIB mundial teve uma queda de mais de 3%, contudo, alguns setores não sofreram com essas quedas, a desentupidora de esgoto é um desses.

Os serviços oferecidos por esses profissionais não podem ser suspensos, mas isso não quer dizer que nenhum cuidado deve ser tomado. Diante disso, selecionamos quais os cuidados que você precisa ter, ao receber uma empresa desentupidora em sua residência.

Qual o papel dos profissionais da desentupidora?

Não é papel exclusivo do cliente tomar as medidas de proteção, os profissionais da desentupidora precisam estar devidamente treinados para lidar com situações do dia a dia.

Certamente, um profissional passa em mais de uma casa durante a semana. O primeiro passo é não aceitar em sua residência nenhum prestador de serviços com sintomas como, gripe, tosse e espirros.

É papel da empresa de desentupidora fornecer:

Treinamento: só higienizar as mãos, não traz a prevenção contra o vírus, a empresa deve fazer o treinamento adequado para seus funcionários, de como descartar corretamente os equipamentos, dentre outros;

Uso dos EPIs: os equipamentos de proteção individual são indispensáveis, luvas e máscaras são de uso obrigatório;

Distância: o distanciamento é outro ponto que não pode ser esquecido, ficar a pelo menos 90 centímetros do cliente, é fundamental.

Como receber prestadores de serviço em sua casa

Além dos cuidados tomados pela desentupidora de esgoto, o cliente precisa tomar alguns cuidados e atitudes, como:

Limpar as superfícies e espaços possíveis que o profissional irá tocar;

Oferecer álcool em gel;

Oferecer água sanitária para higienizar os sapatos, ou oferecer que eles fiquem do lado de fora;

Manter o distanciamento;

Utilizar máscaras;

Fazer faxina após o serviço ser realizado.

É importante não negligenciar nenhum desses passos, só desse modo você irá garantir a sua saúde, de sua família e do prestador de serviços essenciais, como o desentupimento com hidrojateamento por uma desentupidora 24h.

Quando contratar uma desentupidora?

Antes de fazer a contratação dos serviços como a limpeza de fossa séptica com uma empresa de desentupimento, é necessário refletir se é preciso correr o risco de contaminação. Por mais que todos os cuidados citados anteriormente, eles não são 100% eficazes.

Pensando nisso, selecionamos quais são os momentos ideais para fazer a contratação:

Quando você não consegue identificar o problema: se você sabe que está com problemas no encanamento e não consegue identificar o problema, conte com a ajuda de profissionais;

Para não agravar o problema: se você não sabe como realizar o serviço, contrate uma desentupidora para não piorar a situação.

Siga nossas dicas e resolva os contratempos que aparecem em sua residência durante a pandemia, e ainda sim, do jeito mais seguro.