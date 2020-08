Cronograma do Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual é alterado

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou nesta segunda-feira (3) alteração no cronograma do Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI) 2020 - (Foto: SECOM GOV MS)

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou nesta segunda-feira (3) alteração no cronograma do Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI) 2020.

A alteração será no período para realização do acompanhamento, correspondente a segunda etapa do ciclo. O novo período será compreendido entre os dias 1º de setembro e 9 de outubro de 2020.

No acompanhamento, o servidor e o gestor devem analisar juntos o desenvolvimento de cada uma das entregas planejadas, as dificuldades, avanços e expectativas de resultados através do feedback.

A partir da nova data informada, o acompanhamento estará disponível no site https://www.pg.segov.ms.gov.br/softexpert/login para o gestor cadastrar as atualizações. Vale destacar que neste passo não é necessária a validação do servidor, porém o mesmo pode visualizar o registro do feedback no campo “Meu PGDI” dentro do sistema.

Para conferir a alteração no cronograma, acesse a página 7 da edição nº 10.242 do Diário Oficial do Estado.