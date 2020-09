Crimes contra a mulher permanecem em queda no MS

De janeiro a julho de 2020, houve uma queda de 6,3% dos flagrantes com homens cometendo crimes contra suas companheiras ou ex-companheiras - (Foto: Toninho Tavares/Agência Brasília)

Desde o início do ano, os crimes em contexto de violência doméstica e familiar apresentam queda no Mato Grosso do Sul. Segundo dados divulgados pela assessoria de comunicação da Polícia Civil, os números surpreendem, pois havia muitas expectativas e negativas quanto a esses delitos durante o período da pandemia. O isolamento social acendeu um ponto de alerta nos profissionais que atuam no combate à violência contra a mulher.

As estatísticas mostram que, de janeiro a julho deste ano, os crimes contra a mulher caíram 8,2% em comparação com o mesmo período de 2019. E os flagrantes de homens cometendo delitos contra suas companheiras e ex-companheiras também tiveram queda: 6,3% desde janeiro de 2020.

Embora em outros estados o cenário seja diferente, no MS os dados referentes ao período de pandemia se mostram positivos.

Do dia 15 de março - data em que a OMS anunciou como pandemia o estado de contaminação do covid-19 - ao dia 15 de agosto deste ano, 14 casos de homicídios qualificados em feminicídios foram registrados, uma diferença de 6,7% a menos que no mesmo intervalo do ano passado.

Ainda segundo a Polícia Civil, o Mato Grosso do Sul está nas melhores posições do país quanto à resolução de crimes. As informações confirmam que nenhum feminicídio ocorrido ao longo de 2020 ficou sem solução e sem prisão para os responsáveis.

A departamento de polícia reforça que os órgãos competentes têm anunciado seus canais de contato para o enfrentamento à violência contra a mulher, vez que muitas correm o risco dentro de suas próprias casas. Os meios de atendimento são: Disque 180, da Presidência da República, e 190 para casos emergenciais. A Polícia Civil também tem um site da Delegacia Virtual para ocorrências de crimes de gênero contra a mulher.