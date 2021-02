Criança de nove anos é baleada no rosto por colega na zona leste de São Paulo

Um menino de 9 anos foi baleado no rosto na tarde da terça-feira, 16, por uma criança de 12 na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Eles haviam encontrado um revólver calibre 38 em uma casa desabitada. O garoto foi levado ao hospital Ermelino Matarazzo, onde permanece internado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o disparo foi efetuado de forma acidental e atingiu de raspão o rosto da vítima. O caso foi registrado como ato infracional sobre lesão corporal culposa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Por envolver menores de idade, foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude.

De acordo com a delegada do 54º DP (Cidade Tiradentes), Renata Barrote, onde o caso foi registrado, o principal objetivo da investigação é descobrir quem é o dono do revólver encontrado pelas crianças e se há registro da arma. Também informou que a Polícia Civil já trabalha com um suspeito. A arma utilizada foi apreendida e encaminhada à perícia.