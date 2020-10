Criança de 10 anos é atropelada por caminhão em Dourados

Menino foi encaminhado para o hospital em estado grave - (Foto: Cido Costa)

Um menino de 10 anos foi atropelado por um caminhão enquanto andava de bicicleta em na Rua Marginal Flor do Cerrado em Dourados, a 228 km de Campo Grande. As informações são do site O Progresso Digital.

O menino foi encaminhado ao hospital em estado grave.

O caminhão fazia transporte de material de construção.

Existe a suspeita que o garoto tenha tido fraturas. O Samu foi chamado e encaminhou o menino para o hospital.