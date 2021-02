Criado para auxiliar gestão na Saúde, Núcleo de Evidências atenderá todas as secretarias

Instituído no dia 09 de maio de 2019, por intermédio da Lei Municipal n. 6.201, para atender especificamente as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o Núcleo de Evidências (NEv) deverá ganhar projeção e passará a auxiliar todos os setores da esfera municipal. O Projeto de Lei que dispõe sobre a reestruturação do NEv no âmbito do município de Campo Grande foi protocolado na Câmara Municipal pelo prefeito Marquinhos Trad.

Os Núcleos de Evidências (NEvs) trabalham como instrumentos de coleta, síntese, elaboração e veiculação das melhores evidências cientificas disponíveis para as tomadas de decisão no enfrentamento dos desafios que se fizeram necessários.

Eles funcionam como Plataformas de Tradução do Conhecimento (Knowledge Translation Plataform – KTP), buscando, avaliando e adaptando as evidências científicas necessárias para a gestão, em linguagem acessível e direcionada para os objetivos, podendo contemplar diversas áreas.

Na Saúde, o NEv atuou de forma efetiva em várias frentes contribuindo com os setores na elaboração de pareceres de processos judiciais, implementação de protocolos clínicos e análise de tratamentos, tendo como base as evidências cientificas, o que gerou, inclusive, economia aos cofres públicos.

A partir desta reestruturação todas as secretaria, autarquias e fundações do Poder Público Municipal poderá encomendar estudos ao NEv com o intuito de subsidiar suas decisões.

O PL deverá ainda deverá passar pela apreciação dos vereadores.