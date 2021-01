Coxim recebe melhorias na rede de distribuição de água

Em Coxim, equipe da Sanesul fará melhorias na infraestrutura do sistema de abastecimento de água. - (Foto: Divulgação)

Na próxima terça-feira (26/01), o sistema de abastecimento de água tratada passará por melhorias em Coxim, a 255 quilômetros de Campo Grande. Será interrompido por algumas horas para a realização do trabalho de substituição de hidrômetro.

Com a troca do hidrômetro, o abastecimento de água nos bairros Flávio Garcia, Jardim Bela Vista e parte do bairro Senhor Divino deve sofrer intermitência, podendo até haver falta d”água durante este período de manutenção.

O trabalho é programado e essencial, mantendo a qualidade da água ofertada aos moradores. O sistema deverá voltar à normalidade após as 14h.

É importante que a população evite o desperdício de água. A Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) pede aos consumidores desses bairros que mantenham reservas do produto em caixa de água para as atividades diárias.

O trabalho que começa as 07h30 da manhã tem previsão para término as 11h30.

