Covid: contra variantes, Uruguai intensificará vacinação na fronteira com Brasil

Após superar a marca de 100 mil vacinados contra a covid-19, o governo do Uruguai informou que enviará todo o restante do lote de imunizantes da chinesa Sinovac às cidades limítrofes com o Brasil. Em publicação no Twitter, o ministro da saúde uruguaio, Daniel Salinas, explicou que o objetivo é "blindar" a fronteira com o país vizinho, que tem registrado acelerada disseminação de variantes mais contagiosas do vírus. Segundo o jornal El País, os municípios fronteiriços receberão cerca de 30 mil doses da vacina.