Covid-19: MS tem mais de 183 mil casos confirmados e 3,3 mil mortes

Mato Grosso do Sul já totaliza 183.105 casos confirmados de Covid-19, conforme o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta terça-feira (02.03). Clique aqui e veja o documento na íntegra .

O número total de mortes causadas pela doença é de 3.350 vítimas. No boletim constam 20 novos óbitos, registrados entre os dias 17 de fevereiro e primeiro de março.

Essas 20 mortes aconteceram em nove municípios: Campo Grande (8), Santa Rita do Pardo (1), Naviraí (2), Rio Brilhante (1), Ponta Porã (3), Três Lagoas (2), Nova Alvorada do Sul (1), Tacuru (1) e Corumbá (1). Entre as vítimas deste levantamento estão 13 homens e 7 mulheres.

De acordo os dados do boletim publicado hoje, um homem, morador de Três Lagoas, foi o mais velho a perder a vida para o coronavírus, com 91 anos de idade. O óbito foi registrado no dia 26 de fevereiro.

Também do sexo masculino está a vítima mais jovem a morrer de Covid-19, conforme o levantamento de hoje. Foi um morador de Santa Rita do Pardo, com 32 anos de idade.

A ocupação de leitos apenas por Covid-19 nas cinco macrorregiões do Estado apresenta o seguinte panorama: Campo Grande com 52% de ocupação; Dourados com 51%; Corumbá 37% e Três Lagoas 52%.

Quando somado as internações de pacientes com outras doenças, o índice de ocupação de leitos aumenta: Campo Grande fica 91%; Dourados com 90%; Corumbá 66% e Três Lagoas 68%.

Pacientes em isolamento domiciliar somam 8.156; e 651 estão hospitalizados. São 345 em leitos clínicos (223 públicos e 122 privados), e 306 leitos de UTI (239 públicos e 67 privados).

Luciana Brazil, Subcom

Foto: Arquivo.