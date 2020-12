Corumbá registra 100% de ocupação dos leitos hospitalares

O Boletim Covid- 19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES) deste domingo (06) trouxe mais 497 novos casos da doença e seis óbitos no MS. As cinco cidades que registraram maior número de exames positivos foram, Campo Grande com 196; Dourados +64; Corumbá +46; Naviraí + 33; São Gabriel do Oeste +21.

Dos seis pacientes que não resistiram a doença, cinco são da capital e um de Amambaí. Com estes registros o número de óbitos passa para o total 1833 pessoas. A cidade de Campo Grande já perdeu 806 pessoas para o Coronavírus. A taxa de mortalidade no Estado é de 1,7%.

O número de leitos é preocupante, principalmente nas cinco cidades onde há maior incidência de casos. A ocupação de leitos neste domingo nas cinco macrorregiões é a seguinte: Campo Grande – 88%; Dourados 68%; Três Lagoas 54% e Corumbá com índice de 100%.

Hoje existem 576 pessoas internadas, sendo 341 em leitos clínicos, a maioria em leitos privados (166 públicos e 175 privado). Pacientes em UTI são 235, sendo 144 em leitos públicos e 91 internados na rede privada. O número de pacientes em isolamento domiciliar é de 11893.

Boletim SES

Theresa Hilcar, Subcom