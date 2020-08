SES aumenta disponibilidade de testes do coronavírus em Corumbá e Campo Grande

Corumbá e Campo Grande terão um aumento no número de testes rápidos para diagnóstico do coronavírus. Segundo o responsável pela iniciativa no Estado, Coronel Marcello Fraiha o aumento na testagem na Capital se faz necessário considerando o elevado número de casos no município.

Na Escola Lúcia Martins Coelho, com este aumento serão realizados 600 testes rápidos diariamente, ou seja, 4.200 por semana.

Corumbá passará a realizar testes rápidos nas terças e sextas-feiras, onde serão ofertados mais 200 testes rápidos por semana, totalizando desta forma, 500 testes rápidos (segunda à sexta-feira). Além disso, a cidade oferece de segunda a sexta 530 testes RT-PCR.

O número para atendimento e para agendamento de testes é o 0800 647 0911, referente às quatro macrorregiões do Estado: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação