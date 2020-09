Correios renova frota de motocicletas em todo o país

Os Correios anunciaram que concluem, até o fim deste ano, a entrega de 5.345 novas motocicletas para reforçar o serviço de entregas em todo o país. Em 2020, a empresa investiu mais de R$ 140 milhões na aquisição de novos veículos, o que inclui a compra de 1.114 furgões de 600 quilos (kg).

Em Brasília, Minas Gerais e Pará, a renovação da frota de motocicletas foi 100% concluída. A capital federal recebeu 72 novas motos no início deste mês e, no Pará, foram entregues 211 no mês de agosto. As 201 motos adquiridas para Minas Gerais também já estão em circulação.

A empresa informou que a sua frota de veículos roda mais de 169 milhões de quilômetros por ano, o equivalente a mais de 4 mil voltas completas no planeta. Nos últimos anos, foram investidos R$ 197 milhões na aquisição de mais de 5.328 motocicletas, 2.157 furgões de 600 kg e 73 furgões com capacidade de 1,5 mil kg.

Em 2020, os Correios devem concluir a entrega de outros 1.114 furgões de 600 kg, modelo Fiorino. “Com a renovação de quase 40% da frota de furgões, distribuídos em mais de 200 centros operacionais, a estatal demonstra seu compromisso com o padrão de qualidade dos seus serviços essenciais, que resultarão em ganho de produtividade, qualidade das entregas, redução de custos e melhores condições de trabalho aos carteiros”, informou, em nota.