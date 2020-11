Corpo de Bombeiros do MS contará com reforço de mais sete viaturas

Na manhã desta segunda-feira, dia 23, cinco unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul receberam um reforço com a entrega de sete novas viaturas.

Adquiridas com recursos do Fundo Especial de Saúde e de emendas parlamentares da bancada federal e dos senadores Pedro Chaves e Simone Tebet, quatro viaturas vão para os municípios de Aquidauana, Ivinhema, Jardim e Três Lagoas, e outras três ficarão em Campo Grande. Para a Senadora esse é um dos resultados do compromisso do governo do Estado com a segurança da população sul-mato-grossenses.

No total, os investimentos foram de R$ 1,8, sendo que cada UR teve o custo R$ 266 mil. Reinaldo Azambuja destacou que além desses investimentos, outros serão anunciados na próxima semana.

Utilizadas pelos bombeiros nos atendimentos a vítimas de acidentes que necessitam de resgate emergencial pré-hospitalar, as UR’s são modelo Van/Furgão, dotadas de equipamentos que permitem aos militares prestar socorro de suporte básico, de forma a estabilizar, imobilizar e transportar adequadamente a vítima ao centro médico mais apropriado para a situação (que varia de acordo com o tipo – acidentes, infartos, afogamentos, quedas e outros).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação