Coronel Homero Cerqueira é exonerado da presidência do ICMBio

O governo federal exonerou o coronel Homero de Giorge Cerqueira da presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Cerqueira, que é ex-comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, estava à frente do órgão desde abril do ano passado. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União (DOU)desta sexta-feira, dia 21.