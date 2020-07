Coronavírus já atinge 20,3 mil pessoas em MS; com registro de 281 mortes pela doença 

Informativo CORONAVÍRUS - (Foto: Secom Gov/ Divulgação)

Em Mato Grosso do Sul, os números referentes ao coronavírus continuam avançando. Em 24 horas foram registrados 632 novos exames positivos e 14 óbitos por covid-19. Com isso, o Estado tem 20.303 casos da doença e 281 óbitos.

A secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Christinne Maymone, apresentou o andamento da doença no Estado, durante a transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo do Estado, desta sexta-feira (24.07) e, juntamente, com a médica infectologista, integrante do COE/MS, Mariana Croda, falou das situações das comunidades indígenas em Aquidauana e das ações desenvolvidas para evitar a propagação da doença.

“Desde o começo da pandemia, desenvolvemos um plano de ação, original em Mato Grosso do Sul, dentro da Atenção Primária, específico para as comunidades indígenas. As medidas de controle dentro do COE estão em todos os territórios indígenas para o enfrentamento da pandemia. A população de Aquidauana vem fazendo um trabalho lindo de conscientização da sua população”, afirmou Mariana.

Em seguida, a secretária adjunta da SES, Christine Maymone, acrescentou: “Hoje à tarde teremos uma web junto com cada uma das 11 estratégias de saúde da família indígena, das aldeias e dos distritos do município de Aquidauana para que possamos discutir sobre isolamento, rastreio de caso confirmado, e principalmente o manejo clinico do caso moderado”.

Durante a abertura o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel, que participou por web da transmissão ao vivo, falou das ações do Governo do Estado para contenção do avanço do vírus, do projeto Prosseguir, da ocupação de leitos em Campo Grande, considerada o epicentro da doença em Mato Grosso do Sul. "As políticas públicas precisam ser pautadas em resultados, a partir do conhecimento técnico e científico", reforçou.

Evolução da doença no Estado

O Estado possui 20.303 casos confirmados da doença. Até o momento, são 402 internados, sendo que cinco são de outros Estados e um de outro país. Deste total, 218 estão em leitos clínicos e 190 em leitos de UTI.

Os dados publicados desde 19 de maio têm como fonte de dados o sistema de informações oficiais Sivep Gripe e E-SUS VE, alimentado pelos municípios. Eles estão sujeitos a alterações.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. O laboratório realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.

Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br