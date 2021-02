Funcionários do Banco do Brasil de Campo Grande realizam greve por conta de reestruturação

Greve em algumas das agências do BB em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Bancários do Banco do Brasil estão fazendo uma paralisação nacional nesta quarta-feira (5) contra reestruturação e os cortes que estão sendo realizadas na empresa. Em Campo Grande as agências da Afonso Pena esquina com 13 de Maio, da Rua Maracaju (Jardim dos Estados) e da Afonso Pena após o Shopping Campo Grande vão permanecer fechadas durante todo o dia de hoje.

Os bancários do Banco do Brasil da base do Sindicato dos Bancários de Campo Grande MS e Região (SEEBCG-MS) aprovaram a medida após uma votação virtual em assembleia que ocorreu no dia 5. A greve de um dia foi aprovada por 79,17% dos funcionários que votaram. Já em todo o Pais, a aprovação da paralisação foi superior a 80%.

Os trabalhadores do BB querem assegurar junto à direção do banco a abertura de diálogo e de negociação acerca das medidas que compõem o plano de reestruturação, anunciado em 11 de janeiro. Com a medida, o governo prevê fechar 112 agências e desligar 5 mil funcionários.

Esse não é o primeiro ato contra reestruturação proposta pelo banco. Nos dias 15 e 21 de janeiro foram realizados atos nacionais contra as mudanças. Em 29 de janeiro foi realizada uma paralisação de 24 horas. A reestruturação anunciada pelo banco pretende desligar 5.000 bancários por meio do PDV (programa de demissão voluntária), fechar 361 unidades - sendo 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento -, descomissionamento de funções e a extinção do cargo de caixa.