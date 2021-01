Conte diz que esclarecerá crise a Parlamento italiano

Giuseppe Conte, quando nomeado primeiro-ministro da Itália em 2018 - (Foto: Remo Casilli/Reuters)

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou nesta quinta-feira, 14, em reunião com o presidente do país, Sergio Mattarella, que pretende "promover os esclarecimento necessários" no Parlamento italiano com relação à crise interna do Gabinete do premiê, segundo informou comunicado divulgado no site da Presidência italiana. A decisão de Conte de ir ao Parlamento prestar contas sugere que o premiê não deve renunciar ao cargo.

A crise política que afeta o governo do primeiro-ministro foi deflagrada na quarta-feira, 13, após o líder do partido Italia Viva, Matteo Renzi, até então da base governista, anunciar a renúncia de todos os ministros da legenda que faziam parte do gabinete.

Renzi acusa Conte de concentrar o poder em si, e pede que o premiê renuncie ao cargo. Caso isso aconteça, a nova base governista poderá costurar um acordo para eleger um novo líder ou, em cenário menos provável, novas eleições podem ser convocadas.