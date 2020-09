Consumidor sul-mato-grossense tem nova chance com 8º sorteio do Nota MS Premiada

O valor do prêmio para quem acertar a sena é R$ 100 mil e o da quina é R$ 200 mil - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2020/09/29.09.20-NOTA-PREMIADA-PORTAL.mp3

Nesta quarta-feira, dia 30, o consumidor sul-mato-grossense tem mais uma chance de concorrer aos R$ 300 mil em prêmios do Nota MS Premiada. Concorrem todos aqueles que fizeram compras no mês de agosto e incluíram o CPF na nota fiscal.

As dezenas geradas no momento da emissão do documento fiscal, concorrem pela loteria federal. O valor do prêmio para quem acertar a sena é R$ 100 mil e o da quina é R$ 200 mil. O programa Nota MS Premiada já contabiliza 2.300 sorteados, sendo 2284 acertadores da quina e 16 ganhadores da sena. Em Campo Grande, os acertadores da sena e da quina totalizam 1067 pessoas.

Após o sorteio, os ganhadores devem se cadastrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br, e aqueles que deixarem expirar o prazo de 90 dias para fazer o cadastramento não poderão resgatar o prêmio.

Mais informações ou mensagens via whatsapp para o número 3389 -7801.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação