Conselho Regional de Medicina abre concurso com seis vagas efetivas e 219 para cadastro reserva

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) está com inscrições abertas em concurso público para contratação de profissionais em Campo Grande. Há seis vagas efetivas e mais 219 vagas em cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 5,9 mil. Os profissionais ainda recebem um vale-alimentação no valor de R$ 1,2 mil.

O concurso oferece vagas para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades disponíveis para os seguintes cargos: Auxiliar Administrativo (CR); Copeira – Serviços Gerais (CR); Vigia (CR); Assistente Administrativo (3); Agente Fiscal (1); Analista Administrativo (CR); Analista de Informática (CR); Advogado (CR); Contador (CR); Controlador Interno (1) e Médico Fiscal (1). O salário base mensal que varia de R$ 1.260,81 a R$ 5.939,12, mais vale-alimentação de R$ 1.238,86 e outros benefícios.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 12 de outubro, no site. A taxa para inscrição varia de R$ 40 a R$ 50. O concurso conta com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Confira AQUI o edital.