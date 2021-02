Conselho de Segurança da ONU precisa agir ante mudanças climáticas, diz Johnson

Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson - (Foto: Estadão )

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta terça-feira (23) que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) "precisa agir diante das mudanças climáticas", ao destacar os riscos desses processos para a paz e a segurança pelo mundo. A declaração foi dada durante audiência virtual do Conselho de Segurança, com a presença de representantes dos países que integram o órgão e de alguns convidados.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, falou no evento e alertou para o risco de que as mudanças climáticas exacerbem riscos de instabilidade e conflito. Questões como a imigração, a elevação dos níveis das marés e seus impactos, entre outras, foram discutidas pelas autoridades presentes, com promessas de trabalhar para mitigar os efeitos das mudanças no clima e evitar que a temperatura suba demais nos próximos anos, o que tende a exacerbar esses problemas.