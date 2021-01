Conheça os melhores bolos feitos com Nutella

Nutella - (Foto: Divulgação)

A Nutella é um dos poucos alimentos que conseguem agradar a maioria das pessoas, a popularidade desse alimento é tão grande que a Nutella ganhou um dia especial. O dia 5 de fevereiro é comemorado por todos que adoram o sabor do creme de avelã.

Com a grande notoriedade e a criatividade dos brasileiros, a Nutella começou a ser utilizada em diferentes receitas, como de bolos, trufas, brigadeiros e muitos outros e felizmente, ganhou o paladar de muitas pessoas.

Diante disso, selecionamos os melhores bolos feitos com Nutella, assim, você pode selecionar sua receita favorita, consultar o preço da Nutella e se deliciar com as receitas de nosso blog. Continue lendo e saiba mais!



Bolo de chocolate com cobertura de Nutella

É possível realizar diversas receitas de bolos e outros doces com o pote de Nutella. Pensando nisso, selecionamos uma receita simples — que você provavelmente já está familiarizado com a receita e o modo de preparo.

O bolo de chocolate é fácil de ser feito, está presente em aniversários e nas receitas do dia a dia de muitas pessoas. Para fazer a massa dessa receita, você irá precisar dos seguintes ingredientes:

4 ovos

4 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de manteiga

3 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de açúcar

2 colheres de fermento

1 xícara de leite

Após separar os ingredientes, adicione os ovos, chocolate em pó, manteiga, farinha de trigo, açúcar e leite no liquidificador e bata por 5 minutos. Em seguida, adicione o fermento, misture com uma espátula, despeje a mistura em uma forma untada e leve ao forno.

Para fazer a cobertura com o creme de Nutella, separe os seguintes ingredientes:

1 leite condensado moça

4 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) cheias de Nutella

Misture os ingredientes em fogo baixo até obter o ponto de um brigadeiro mole!

Bolo de cenoura e Nutella

O bolo de cenoura com cobertura de balde de Nutella também tem se popularizado, principalmente pela facilidade em fazer a receita. Para fazer a massa do bolo, você irá precisar dos seguintes ingredientes:

3 ovos

100ml de óleo

3 cenouras médias picadas

2 xícaras de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento

Em seguida, bata no liquidificador os ovos, a cenoura, o açúcar e o óleo. Despeje a mistura em uma tigela e adicione a farinha de trigo e o fermento, adicione a mistura em uma forma untada e leve ao forno.

Para fazer a cobertura de Nutella, utilize a mesma receita citada anteriormente!

Brownie de Nutella

O brownie de Nutella é o queridinho das receitas com o creme de avelã. Para realizar a receita, você irá precisar de:

4 ovos

xícara de manteiga derretida

½ xícara de açúcar refinado

½ xícara de chocolate em pó

1 e ¼ xícara de Nutella grande

Posteriormente, adicione os ovos, a manteiga derretida, o açúcar e o chocolate em pó em uma tigela e misture os ingredientes, acrescente a Nutella até formar uma massa homogênea.

Adicione a mistura em forma retangular untada e leve ao forno pré aquecido em 200º.

Não deixe de usar sua criatividade para criar outras receitas, como biscoitos recheados, brigadeiros e outros!