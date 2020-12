Confronto nesta quarta-feira define o segundo finalista do Campeonato Estadual de Futebol 2020

O jogo será as 15h - (Foto: Franz Mendes)

Confronto entre Aquidauanense Futebol Clube e Esporte Clube Comercial, nesta quarta-feira (16.12), às 15 horas, define o segundo finalista do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020. A partida de volta da semifinal será realizada no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana. A competição tem como principal fomentador o Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Após o empate em 0 a 0 no duelo de ida, no último domingo (13.12), no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande, o Azulão da Princesa entra em campo podendo empatar novamente, por ter feito melhor campanha na primeira fase. O Colorado, por sua vez, avança à decisão com uma vitória simples.

O Águia Negra já está classificado à final, pelo segundo ano consecutivo, e aguarda seu adversário. A agremiação de Rio Brilhante, atual campeã do certame, bateu a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) na semifinal, ao perder o primeiro jogo por 1 a 0 e triunfar no segundo, em casa, por 3 a 0.

O Aquidauanense tenta reeditar a decisão do ano passado contra o Águia. Se passar pelo Comercial, a equipe pantaneira chegará a sua terceira participação em finais (2011 e 2019), e vai em busca do primeiro título estadual.

Já o Comercial quer voltar a uma final após quatro anos, quando perdeu o título para o Sete de Setembro, de Dourados. O time campo-grandense objetiva chegar à 20ª final do campeonato de sua história. Até hoje, o Colorado ergueu nove vezes a taça de campeão, conforme registros da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

A segunda partida da semifinal hoje (16.12) à tarde será arbitrada por Paulo Henrique Schleich Vollkopf, ao lado dos assistentes Wanderson Fonseca Bogarim e Diego dos Santos Ruberdo, e do quarto árbitro Carlos Henrique Linhares Martins. Manoel Paixão dos Santos fecha a equipe de arbitragem, atuando como assessor.

A FFMS agendou a primeira partida da final para 20 de dezembro, domingo, às 15 horas. A data e horário do jogo de volta ainda serão definidos pelo departamento técnico da entidade. O confronto decisivo deve ocorrer em 23 de dezembro, quarta-feira.