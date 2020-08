Confronto deixa dois mortos no Complexo de São Carlos, no Rio

Duas pessoas morreram como resultado de confrontos iniciados na noite de ontem (26) no Complexo de favelas de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o policiamento nos bairros de Catumbi, Estácio e Rio Comprido está reforçado devido a um “ intenso confronto entre criminosos rivais”.

“Na noite de quarta-feira (26), grupos criminosos entraram em confronto nesta área central da cidade do Rio. Três pessoas feridas deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA), onde uma delas faleceu”, informou a Polícia Militar (PM).

Acrescentou que os criminosos atacaram policiais do 5º Batalhão no cerco do Catumbi e do Batalhão de Choque na região das comunidades Mineira e São Carlos, onde os agentes reagiram.

Dois indivíduos foram levados feridos para o hospital Souza Aguiar e um policial do Choque ferido foi socorrido no Hospital Central da Polícia Militar. A polícia encontrou morto um dos suspeitos no Catumbi.

A polícia informou também que um criminoso em fuga entrou em um prédio na rua Aristides Lobo, no Rio Comprido, e manteve duas mulheres e uma criança como reféns, além de ferir um homem. Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais fizeram a negociação e, pouco depois das 7h, o criminoso se entregou.

As equipes apreenderam cinco fuzis, três pistolas, munições, artefatos explosivos e rádios comunicadores. As ocorrências foram encaminhadas para 6ª DP, 19ª DP e Delegacia de Homicídios.