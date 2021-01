Confira os materiais escolares que os colégios de MS estão proibidos de solicitarem aos pais

Materiais escolares - (Foto: Marcelo Camargo/ABrasil)

Com a volta as aulas, o Procon Estadual elaborou uma lista de materiais escolar e notificou escolas particulares a não exigirem materiais de uso coletivo. A intenção é evitar transtornos e dissabores às pessoas responsáveis pelos estudantes a serem matriculados e os abusos por parte dos diretores de escolas ao exigirem materiais desnecessários ou em excesso, concorrendo para aumentar sensivelmente as despesas a serem assumidas pelos pais para poderem ver seus filhos nas escolas.

O documento, que na realidade se trata de orientação, foi encaminhado ao Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinepe) e à Associação Estadual de Instituições de Ensino Particulares de Mato Grosso do Sul para que, por meio deles, chegue a todas as escolas particulares – filiadas ou não – evitando que venham ocorrer abusos na solicitação de material escolar para este ano letivo.

As orientações pontuam, por exemplo, que materiais de uso coletivo não podem ser exigidos e que os custos correspondentes são considerados nos cálculos do valor da mensalidade. Somente os de uso exclusivo e restrito didático-pedagógico e que tenham como finalidade única o atendimento das necessidades do educando durante a aprendizagem, são permitidos. O mesmo documento deixa claro que as escolas devem disponibilizar, no ato da matrícula, tanto a lista de material como o seu plano de uso.

Entre as recomendações consta a proibição de cobrança de qualquer valor a título de taxa de matrícula, além de deixar claro que, a quantidade de prestações relativas ao ano letivo não deve ultrapassar a 12, podendo uma delas ser paga no ato da matrícula. Outro item de elevada importância trata de orientação aos pais que procurem fazer a compensação de materiais adquiridos e não utilizados no ano anterior.

De acordo com a notificação, que orienta os órgãos associativos das escolas particulares, os materiais que não devem constar na lista, são pelo menos 31 itens. O encaminhamento prévio da orientação tem a finalidade de evitar que as escolas aleguem desconhecimento. Ressalta-se que, se os pais se sentirem forçados ou constrangidos a adquirir itens desnecessários, devem procurar o Procon Estadual que tomará medidas aplicáveis a cada caso.

As escolas estão proibidas de solitarem esses materiais para os pais:

- Grampeador

- Giz

- Clips

- Pasta suspensa

- Tinta, cartucho ou tonner para impressora

- Álcool liquido

- Álcool gel

- Detergente

- Agenda escolar da instituição de ensino (excepcionalmente. em sendo de caráter excepcional, nos moldes do artigo 6º, parágrafo único, da Deliberação CEDC/MS nº 002/2 016)

- Balões

- Canetas para quadro branco

- Canetas para quadro magnético

- Copos, práticos, talheres, elencos descartáveis

- Medicamentos ou materiais de primeiros socorros

- Material de limpeza em geral

- Papel higiênico

- Papel ofício

- Pincel atômico

- Rolo de fita adesiva dupla face

- Rolo de fita durex

- Sabonete

- Sacos plásticos

- Pen drive ou HD externo

- CD-R ou DVD-R, entre outros

- Cotonetes

- Esponja para pratos

- Flanela

- Grampos para grampeador

- Guardanapos

- Marcador para retroprojetor e

- Materiais de escritório