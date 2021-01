Confira 3 receitas que dão sorte para começar o ano de 2021

Espaguete ao pesto é um dos pratos selecionados - (Foto: Divulgação)

Para começar bem o Ano Novo, que tal começar com um pouco de sorte, prosperidade e abundância de tudo o que há de melhor para a nova fase.

Então, se você é uma pessoa supersticiosa, precisa colocar na sua mesa que são carregados de significados e prometem trazer bons agouros para o novo ano.

Confira algumas receitas para este início de ano:

Espaguete ao pesto

Muitas culturas asiáticas acreditam que o macarrão representa a longa vida. Por isso, você deve comer os fios inteiros, sem cortá-los, pois isso pode ser sinal de mau agouro de vida curta.

Ingredientes

4 dentes de alho amassados;

1 colher de chá de sal;

1 xícara de chá de folhas de manjericão fresco;

3 colheres de sopa de pinoli ou nozes sem casca;

100g de queijo parmesão ralado;

1/2 xícara de chá de azeite;

Pimenta-do-reino a gosto;

500g de espaguete;

4 l de água

Modo de Preparo

Leve ao fogo uma panela com a água e uma colher de sal. Descasque os dentes de alho, esprema e coloque em uma vasilha. Adicione a colher de chá de sal e misture muito bem. Triture os pinoli ou as nozes e junte o alho e o sal. Lave as folhas de manjericão. Seque e pique em pedaços bem pequenos. Coloque também na tigela. Acrescente o queijo, o azeite e misture bem até obter uma pasta homogênea. Tempere com um pouco de pimenta e deixe descansar fora da geladeira. Quando a água ferver, cozinhe o espaguete. Escorra quando estiver al dente. Coloque em uma travessa e junte os temperos. Mexa bem e sirva imediatamente.

Torta de Maçã

A maçã representa o início do mundo e, por isso, comê-la no ano novo pode trazer bons agouros para esta nova etapa que se inicia.

Ingredientes

Para a Massa

3 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo;

3 colheres de sopa de açúcar;

1/2 colher de chá de canela em pó;

300 gramas de manteiga sem sal gelada;

1 gema;

80ml de água gelada;

1 pitada de sal

Para o Recheio

2 maçãs verde picadas;

2 maçãs vermelhas picadas;

1 xícara de chá de açúcar;

Suco de 1 limão;

2 colheres de chá de canela em pó;

1/2 colher de chá de cravo em pó;

1/2 colher de chá de noz moscada ralada;

2 colheres de sopa de amido de milho

Modo de Preparo

Em um processador, misture os ingredientes secos. A seguir, coloque a manteiga em pedaços e processe até que fique uma espécie de farofa úmida, mas ainda com pedaços da manteiga. Junte a gema e água aos poucos enquanto processa. Quando a massa estiver homogênea, divida em duas partes. Abre-as com um rolo no formato redondo e deixe gelar por duas horas cobertas em papel-filme. Depois que a massa descansou, abra uma parte dela em uma forma com aproximadamente 22 centímetros de diâmetro, de preferência que tenha fundo removível. Depois, você vai precisar escolher se com a outra parte fará uma tampa de torta tradicional (com a massa inteira) ou se vai preferir o tradicional trançado. Com uma faca bem afiada ou com um cortador de pizza, corte a massa em tiras de aproximadamente 1 cm. Reserve as tiras enquanto prepara o recheio. Aqui tem um segredinho para deixar a sua torta mais gostosa. Leve as fatias de maçãs ao fogo e refogue por 10 minutos. Isso fará com que a água da fruta saia e não solte no forno, o que pode deixar a massa murcha. A seguir, junte as maçãs cozidas e os outros ingredientes do recheio dentro da forma que já está com parte da massa. Adicione alguns pedaços de manteiga em cima do recheio. Se optou por fazer uma tampa tradicional, apenas cubra a torta com a outra parte da massa e a fure com um garfo. Se preferiu fazer o trançado, cubra a torta trançando as faixas de massa que você cortou previamente. Modele a tirinhas para fazer a tampa da torta. Pincele a massa com 1 ovo, polvilhe açúcar cristal e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 50 minutos.

Medalhão de filé mignon com gorgonzola e mel

Assim como o peixe, carne de boi é ótima opção porque bois são animais que andam pra frente. Que é assim que queremos que a vida ande, né?

Ingredientes

1 peça de filé-mignon inteira e limpa;

1 colher de sopa de óleo de canola;

100 g de queijo gorgonzola;

50 g de mel;

sal a gosto

Modo de Preparo

Tempere a peça de filé-mignon com sal. Aqueça o óleo em uma frigideira antiaderente e frite a carne, dourando todos os lados. Reserve. Derreta o gorgonzola em uma frigideira antiaderente até o queijo ficar líquido e reserve. Corte o filé-mignon em medalhões com a espessura de dois dedos e frite-os dos dois lados, na mesma frigideira e no mesmo óleo usados para dourar a peça inteira. Corrija o sal dos medalhões e despeje o gorgonzola derretido por cima. Despeje o mel por cima do queijo e sirva imediatamente. Com informações do Guia da Semana.