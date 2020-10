Condutores já podem renovar habilitação pelo celular com aplicativo do Detran Mobile

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem migrado para o digital a fim de facilitar a vida dos clientes durante a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) - (Foto: Secom MS)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem migrado para o digital a fim de facilitar a vida dos clientes durante a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). Por meio desta nova tecnologia, os condutores que estavam utilizando a plataforma do portal – Meu Detran para renovar sua habilitação, agora já podem realizar o mesmo serviço pelo celular, com o aplicativo Detran Mobile. Essa é mais uma das inovações da autarquia a fim de evitar a demanda presencial e consequentemente a disseminação do vírus.

Embora os prazos de renovação estejam suspensos pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) desde de março, por conta da pandemia, os novos serviços digitais do Detran-MS têm facilitado os clientes na hora da renovação. Até o momento, 101.938 condutores do Estado já renovaram sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação), se comparado ao ano passado, com 133.923 renovações ao longo de todo o ano, apenas 17% dos condutores deixaram de renovar o seu documento durante a pandemia.

Para a diretora de Habilitação do Detran, Loretta Figueiredo, a constância dos números é reflexo da modernização do órgão, que tem facilitado a vida dos clientes mesmo durante a um momento atípico pelo qual temos passado. “Estamos focados a oferecer um serviço cada vez mais moderno, ágil e seguro”, comenta.

No mês de setembro a autarquia bateu mais um recorde histórico na realização de exames para obtenção de habilitação. No total foram 48.835 exames, enquanto o último recorde era de 48.563 em julho de 2017. Além disso, foi ultrapassada a média de emissão de CNH de 2019, emitindo 23.295 em setembro deste ano.

“Nossos números mostram que esta diretoria não mede esforços para atender da forma mais eficiente seus clientes, trazendo resultados satisfatórios para os sul-mato-grossenses”, finaliza Loretta.

Alegar venda de veículos, enviar recursos ou transferir multas de trânsito, são alguns dos serviços que também continuam com os prazos suspensos. Porém, aos que desejarem, é possível realizar o serviço por meio do novo portal “Meu Detran” ou pelo aplicativo Detran Mobile.

As duas plataformas apresentam mais de cinquenta serviços digitais os quais são possíveis realizar sem sair de casa. Acesse www.detran.ms.gov.br e fique por dentro de tudo.