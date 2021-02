Concurso PMMS: Publicados Resultados Preliminares do Exame de Capacidade Física

Foram divulgados no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (04) três editais relacionados ao Concurso Público de Provas para Ingresso no Curso de Formação de Oficiais, Soldados e Oficiais de Saúde da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

O edital de nº 36, que dispõe sobre o ingresso no quadro de Oficiais de Saúde, traz o Resultado Definitivo do Exame de Capacidade Física Sub Judice. Já o edital de nº 41, dispõe sobre o ingresso no Curso de Formação de Oficiais e lista os candidatos aptos e inaptos no Exame de Capacidade Física. Por fim, o edital de nº 47, relacionado ao Curso de Formação de Soldados, lista aptos, inaptos e ausentes.

Os editais de nº 41 e 47 estabelecem ainda, que a solicitação de cópia das filmagens e da ficha de avaliação dos candidatos no Exame de Capacidade Física, pode ser feita no período compreendido entre as 8h do dia 04/02/2021 às 17h do dia 05/02/2021. Procedimentos sobre o acesso a imagens e a interposição de recursos estão listados na publicação, que pode ser acessada pelo www.imprensaoficial.ms.gov.br, nas páginas 37 a 40 do Diário Oficial do Estado.

Texto e Foto: Elaine Paes, SAD