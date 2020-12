Concurso para Guarda Municipal Metropolitana tem inscrições a partir desta quarta-feira

O candidato, para se inscrever no concurso deverá acessar o site www.selecon.org.br e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00 - (Foto: Divulgação)

Começam a partir de quarta-feira (23) as inscrições para o concurso de Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. São 273 vagas no total, com salário de R$ 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00.

As vagas são destinadas ao cargo de Guarda Civil Metropolitano da 3ª Classe e são critérios exigidos para o candidato: Ensino Médio Completo, Habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.

“Nossa expectativa com esse concurso é muito alta. A cidade toda está esperando por essa prova, que traz geração de emprego e um serviço de cada vez mais qualidade na nossa segurança pública”, destaca o prefeito Marquinhos Trad.

As inscrições para o Concurso Público estarão abertas, exclusivamente, no período de 00h01min (horário de MS) de 23/12/2020 até as 23h59min (horário de MS) de 28/02/2021. O candidato, para se inscrever no concurso deverá acessar o site www.selecon.org.br e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00.

Edital - A carga horária de trabalho é de 180 horas mensais, cumpridas em turnos de trabalho. Do total de vagas, 218 são para ampla concorrência, 14 para PcD (Pessoas com Deficiência), 27 Negros e 14 Índios. O candidato só poderá se inscrever para um tipo de cota, sendo considerada apenas a última inscrição para cota.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande.

As vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do Município.

O Concurso Público será realizado de acordo com as seguintes fases: 1ª. Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª. Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados na etapa anterior; 3ª. Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores; 4ª. Exame médico e toxicológico, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores; 5ª. Investigação Social, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores; 6ª. Curso de Formação Técnico-Profissional, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores.